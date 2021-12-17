أول مركبة فضائية تخترق الشمس.. لماذا لم يحترق مسبار ناسا؟

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كافح المسبار الشمسى "باركر" التابع لـ"ناسا" درجات حرارة تبلغ 2370 درجة فهرنهايت والإشعاع 500 مرة أقوى من تلك الموجودة على الأرض، إذ اتخذ اقترابه الثامن من الجسم السماوى، ومر عبر غلافه الجوى العلوى.

وانطلقت الرحلة فى أبريل الماضى، لكن العلماء تمكنوا للتو من تأكيد سفر المسبار عبر الهالة، بعد انتظار شهور حتى تصل البيانات من المركبة الفضائية.

وعبر باركر إلى الغلاف الجوى الشمسى ثلاث مرات على الأقل حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى مليونى درجة كلفن، أى 1999726.85 درجة مئوية، بسرعة 100 كيلومتر فى الثانية.

ولم يتعرض المسبار للاحتراق بسبب درعه الواقى، حيث قام المهندسون بتثبيت درع حرارى واقى على المركبة الفضائية، وكان يأمل العلماء المشرفون على المهمة فى مساهمة الدرع الحرارى فى إبقاء المركبة باردة نسبيا حين تواجه درجات حرارة عالية جدا بالقرب من الشمس.

والدرع الحرارى يصل وزنه إلى 72.6 كيلوجرام، ويتكون من طبقتين من الكربون المدعم بألياف الكربون والتى تحيط بجسم سميك مصنوع من المادة الرغوية.

ويجب أن يحافظ الدرع والذى يحتوى أيضا طلاء أبيض خاص يعكس حرارة الشمس على جسم المركبة الفضائية وأجهزتها عند درجة حرارة 29.4 درجة مئوية، وفقا لوكالة ناسا.