«وصمة عار».. بيلى إيليش تكشف سرا حطم طفولتها (صور)

جدة - نرمين السيد - وصدمت المغنية الحائزة على عدة جوائز "جرامى"، فى مقابلة إذاعية لأحد البرامج فى الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورها بإعلان إدمانها مشاهدة الأفرام الإباحية من سن 11 عاما.

وكشفت إيليش، أن تعودها على مشاهدة الأفلام الإباحية تسبب ذلك فى إفساد حياتها، وجعلها تدمن هذه النوعية من الأفلام.

وأضافت إيليش، أن الأفلام الإباحية تعتبر وصمة عار فى حياتها، وأنها غاضبة من نفسها لاعتقادها فى السابق أن مشاهدة هذه الفلام بكثرة أمر جيد.

وحذرت نجمة جوائز "جرامى" جمهورها من تلك النوعية من الأفلام، مؤكدة أن هذه الأفلام دمرت عقلها تماما وتسببت بشعورها بأنها محطمة، وأنها عانت من الكوابيس لأن بعض المحتوى الذى شاهدته كان عنيفا ومسيئا للغاية".

إيليش، 20 عاما من مواليد 2001، وهى مغنية بوب أمريكية، والداها هما الممثلة ماجى بيرد، ووالدها هو كاتب السيناريو باتريك أوكونيل، وتعد أصغر فنانة فى التاريخ تفوز بأربع جوائز "جرامى" فى نفس العام فى عام 2020 عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما فقط.