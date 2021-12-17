ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة وأفضل ما يقال

جدة - نرمين السيد - أوقات استجابة الدعاء، كثيرة، وربما طوال الوقت فإن الله ـ سبحانه ـ لا يرد أبدا طلب عبده، إلا أنه من أفضل الأعمال المحببة فى يوم الجمعة، كثرة الدعاء، فمن المعلوم أن فيه "ساعة إجابة" إضافة إلى الإكثار من الصلاة والسلام على النبى محمد صلى الله عليه وسلم.





وقد ثبت فى السنة النبوية أن فى يوم الجمعة "ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه"، وقد اختلف العلماء فى تحديد هذه الساعة، على أكثر من 40 قولا، أصحها قولان، الأول: "أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة"، والثانى: "أنها بعد العصر".

ساعة الاستجابة

وعند أبى داود عن أبى هريرة قال: قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هى، قال أبو هريرة : فقلت له : فأخبرنى بها، فقال عبد الله بن سلام: هى آخر ساعة من يوم الجمعة ، فقلت: كيف هى آخر ساعة من يوم الجمعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى)، وتلك الساعة لا يصلى فيها، فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى) ، قال: فقلت: بلى، قال : هو ذاك ".

وفى سنن أبى داود والترمذى والنسائى من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهى مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها قال كعب ذلك فى كل سنة يوم فقلت بل فى كل جمعة قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق النبى صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسى مع كعب فقال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هى قال أبو هريرة فقلت له فأخبرنى بها فقال عبد الله بن سلام هى آخر ساعة من يوم الجمعة فقلت كيف هى آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى قال فقلت بلى قال هو ذاك.

دعاء يوم الجمعة

اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حى يا قيوم، إنى أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار.

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شىء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شىء، وأنت الباطن فليس دونك شىء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى.