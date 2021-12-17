عروسان يحتفلان بزفافهما داخل حديقة للحيوانات (صور) 

جدة - نرمين السيد - عروسان يحتفلان بزفافهما داخل مزرعة للحيوانات (صور)

نظم عروسان فى ألمانيا، حفلا للاحتفال بعرسهما، ولكن بطريقة جديدة ومختلفة خارجة عن المألوف.

قرر العروسان التخطيط لزفافهما داخل مزرعة يعيش فيها حيوان ألبكة، واقتصر الحفل على دعوة عدد قليل من أفراد العروسين.

الاحتفال يعد غير تقليدى بعيدا عن قاعات الأفراح أو على متن أحد اليخوت وسط البحر، أو حتى داخل أحد الفنادق، ليعد هو أول حفل زفاف يتم داخل مزرعة للحيوانات.

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صورا من جلسة التصوير التى خضع لها العروسين داخل المزرعة، ولاقت الفكرا رواجا كبيرا لدى الكثير من المتابعين.

ويعد حيوان الألباكا - Lama من فصيلة الجمل، يعيش فى أعالى جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية ويشبه الخروف طويل الرقبة، ويشبه أيضا اللاما الصغيرة، وتؤكد الدراسات الجينية الحديثة أنه ينحدر من سلالة حيوان الفكونة الجنوب أمريكى.

ويستخدم فرو الألبكة لصنع سلع منسوجة من الصوف تشمل البطاطين، والقبعات والقفازات، والأوشحة، والأقمشة والعباءات فى أمريكا الجنوبية، والبلوزات، والجواكت وأغطية فراش فى أجزاء أخرى من العالم.

ويأتى فرو الألبكة فى أكثر من 52 لونا طبيعيا كما صنفت فى بيرو، و12 حسب تصنيف فى أستراليا و16 حسب تصنيف فى الولايات المتحدة.