بمكياج بسيط وملابس مثيرة.. جلسة تصوير جديدة لـ ثراء جبيل (صور)

جدة - نرمين السيد - وظهرت ثراء جبيل، بمكياج بسيط وهادئ، ولاقت الصور تفاعلا وإعجابا كبيرا من قبل متابعيها.

على جانب أخر تشارك الفنانة ثراء جبيل، فى 4 أعمال درامية من المنتظر عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

وأوضحت ثراء: "بدأت تصوير مسلسل قانون العمل، وأقدم من خلاله شخصية فتاة شعبية ضمن أحداث العمل، ومتحمسة جدا لـ تقديم دور مختلف"، وهو من بطولة كل من الفنان إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

وتابعت: "أنتظر عرض مسلسل ورق التوت، وهو مسلسل 45 حلقة، وأجسد فيه شخصية فتاة تدعى سامية وهى فقيرة، تعمل فى مترو الأنفاق وتدرس التمثيل، والمسلسل بطولة شريف سلامة، بجانب عدد من الممثلين من بينهم آية سليم، وخالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف".

"ورق التوت" من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادى سمير حنا، محمد فوزى عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أمانى أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام على.

كما انتهت من تصوير حكاية مدد من مسلسل "نحو الظلام"، وستكون حلقة واحدة من بطولتى، ويشارك معى كل من يوسف عثمان، وعارفة عبدالرسول، وطارق عبد العزيز، وهو من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج شريف عرفة.

وتشارك فى مسلسل "آخر دور" مع الفنانة دينا الشربينى، كضيفة شرف يبنى عليها أحداث المسلسل.