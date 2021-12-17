بشبكات 5 جى.. تحول رقمى فى أوروبا بحلول 2030

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جدة - نرمين السيد - ويحدد البرنامج نطاق وأهداف الإجراءات التى يدعمها الاتحاد الأوروبى واللازمة لتحسين البنى التحتية للاتصال الرقمى فى أوروبا لمدة 3 سنوات والذى يقدم تمويلا يزيد عن مليار يورو، أى 1.13 مليار دولار، خلال الفترة من 2021-2023.
وجاء فى بيان للمفوضية الأوروبية أنه من خلال تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، ستساهم مرفق توصيل أوروبا فى مشاريع الاتصال ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبى ونشر بنية تحتية عالية الأداء آمنة ومستدامة، بما فى ذلك شبكات جيجا بايت و5 جى عبر الاتحاد الأوروبى.
وسيكون تحسين البنية التحتية للاتصال فى أوروبا أمرا أساسيا لتحقيق التحول الرقمى فى أوروبا، ولضمان أن جميع الأسر فى الاتحاد الأوروبى لديها اتصال جيجابت وأن جميع المناطق المأهولة بالسكان مغطاة بشبكة 5 جى بحلول عام 2030.
يشار إلى أنه سيجرى دعم مرفق توصيل أوروبا الرقمى التحول الرقمى، وأهداف العقد الرقمى فى أوروبا للاتصالات الثابتة والمتنقل، بميزانية مخططة تصل إلى 2 مليار يورو حتى عام 2027.
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