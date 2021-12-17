أول مريضة فى العالم تزرع قلب ورئة وتلد بنجاح فى الصين

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الجمعة، أصبحت المرأة، واسمها المستعار شياو يينغ (28 عاما)، أول مريضة تجرى عملية زرع قلب ورئة، تلد بنجاح فى الصين، وتتمتع مع طفلتها بوضع صحى جيد.
وكانت شياو يينغ تعانى من حالة صحية خلقية تتمثل بأن قلبها يتكون من بطين واحد مع ارتفاع ضغط الدم الرئوى الثانوى الذى تطور تدريجيا إلى متلازمة آيزنمينجر، وخضعت بنجاح لعملية زرع القلب والرئة فى مستشفى شيانغيا الثانى بجامعة وسط الجنوب عام 2014، وتعافت بشكل جيد بمساعدة الأطباء.
وفى عام 2020، تزوجت يينغ وتمنت إنجاب طفل، وأوقف الأطباء فى المستشفى الأدوية التى تؤثر على الحمل، إضافة إلى تعديل الأدوية المضادة للرفض وبرامج تثبيط المناعة من أجل مساعدتها على الحمل والولادة.
وشكل المستشفى فريقا من المستشارين ووضع خطة للولادة، حيث خضعت يينغ لعملية قيصرية فى الأسبوع 38 من الحمل وأنجبت مولودتها بنجاح، ويواصل المستشفى تقديم خدمات المراقبة الصحية للوالدة وطفلتها.
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