عربية الدفا .. وجبات عدس ساخنة تقى الساهرين برد الشتاء فى الشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - "عربية الدفا" .. فكرة تطوع بها عدد من الشباب بمحافظة الشرقية، لإمداد المواطنين الذين يسيرون فى الشوارع ليلًا بوجبات ساخنة تقيهم برودة الجو خصوصًا فى هذه الأيام التى تشهد حالة من الطقس السئ.





والتقى "دوت الخليج" ببعض المواطنين بعد منتصف الليل، حيث تحدث جمال على، وهو يسير مترجلًا عائدًا من عمله قاصدًا منزله فى الزقازيق، قائلًا: "العدس يدفى"، وأشاد جمال بفكرة الشباب المتطوعين للعمل الخيرى بـ"عربة الدفاء" وتقديمهم وجبات عدس دافئة للمواطنين الذين أجبرتهم الظروف على العمل فى ساعات الليل المتأخرة. وأوضح أن الأمر لن يتوقف على استقبال المواطنين المارة فقط، بل قام الشباب المتطوعين بتوزيع الوجبات على المستشفيات فى قسم الاستقبال. وقال أحد الشباب وهو طالب فى كلية العلوم: "بننزل ساعتين كل يوم للعمل الخيرى وده مش بيعطلنى على المذاكرة خالص بالعكس ده بيسهلى فى المذاكرة بشكل كبير سبحان الله". فيما، قالت أسماء فودة، مسؤولة الطبخ لعربية الدفا، إنها تشوح الطماطم مع الجزر والبصل والثوم مع العدس فى الزبدة، وبالسلق يتم تحضير العدس لأنه الأسرع فى التحضير خصوصًا وأننا نستهلك يوميًا قرابة 35 كيلو عدس فى اليوم، وأشارت فودة إلى أن البداية كانت بتبرعاتهم الشخصية ومع توزيع الوجبات أقدم الكثير من الأهالى على معاونتهم الخير بالتبرع بالمال أو الخامات أو العمل، وذكرت أننا نوزع 500 وجبة عدس هى محصل ما يقدمونه الشباب المتطوعين للمواطنين الشقانين.

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