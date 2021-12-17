اكتشاف مدينة أثرية قديمة تعود إلى 3 آلاف عام وسط الصين

جدة - نرمين السيد - وتقع مدينة أنيانغ حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية فى قرية تاوجيايينغ، ويمتد طولها 560 مترًا من الشرق إلى الغرب و330 مترًا من الشمال إلى الجنوب.
وقام علماء الآثار بأعمال تنقيب 27 مقبرة واكتشفوا 172 قطعة من المواد المتنوعة فى الموقع، بما فى ذلك أكثر من 70 أداة نحاسية وسلاحًا، إلى جانب فخاريات ومواد يشمية وأعمال عظمية، كما تم اكتشاف منطقة خاصة للعيش والإنتاج عند موقع المدينة، حيث تم العثور على أفران وآبار وحفر.
كما اكتشف العلماء خندقًا دائريًا بطول قرابة 330 مترًا من الشمال إلى الجنوب، وعرض 300 متر من الشرق إلى الغرب، فى الجهة الشرقية من الموقع، ما يشير إلى طبيعته الدفاعية.
وأُطلقت عملية التنقيب فى الموقع فى شهر أبريل الماضى، وتتواصل أعمال الاكتشاف حاليًا لمعرفة المزيد عن تاريخ المدينة.
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