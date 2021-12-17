سامسونج تطرح تابلت لـ الأطفال فقط.. سعره ومواصفاته

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع GSMArena فإن سامسونج أطلقت تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال فى الأسواق الروسية، حيث من المنتظر إطلاقه فى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، مع أكثر من طراز.

ويتميز تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال بعدد من ميزات المراقبة الأبوية التى تسمح للآباء رؤية المحتوى الذى يتعرض له أطفالهم، كما يمكنهم التابلت من التحكم فى المحتوى الذى يشاهدونه، كما يحتوى على مساعد صوتى خاص بالأطفال.

ويمكن للأطفال استخدام تابلت Galaxy Tab A7 Lite وفتح التطبيقات والألعاب وإجراء المهام المختلفة، من خلال المساعد الصوتى الذى عبارة عن صوت دب يدعى Marusia، يقوم بقراءة القصص وعزف الموسيقى ولعب الألعاب.

ويمتلك تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال بطارية سعة 5000 مللى أمبير ، وسعر يبدأ من 205 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3 آلاف و 226 جنيه مصرى.