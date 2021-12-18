ناسا تعلن موعد إطلاق التليسكوب الفضائى لفحص بداية الزمن

جدة - نرمين السيد - أكد بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الجمعة، أن المقرر أن تنفذ محاولة لإطلاق التليسكوب الفضائى جيمس ويب، يوم الجمعة المقبل 24 ديسمبر، عشية عيد الميلاد.





ومن المرتقب أن يرفع صاروخ أوروبى من طراز "أريان" التليسكوب إلى الفضاء من غويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

جميس ويب الذى بلغت تكلفته 10 مليارات دولار، يعد خليفة للتليسكوب هابل الفضائي، كان من المفترض أن ينطلق السبت، لكنه واجه مشكلة فنية خلال الاستعدادات للإطلاق، مما أسفر عن تأخير الإطلاق لأربعة أيام. ثم تعين إصلاح خلل فنى على متن الصاروخ، مما أجل الإطلاق ليومين آخرين.

ووافق مسؤولو الفضاء الأميركيون والأوروبيون على الجمعة كموعد للإطلاق، بعد آخر جولة من الفحوص.

ويتوقع نيلسون وجود حشد أصغر أثناء الإطلاق، بسبب موسم الأعياد، وينتظر أن يبدأ الإطلاق الساعة 7:02 صباحا بالتوقيت المحلي.

الكشف عن الأشياء التى يفحصها جميس ويب

ونقلت الأسوشيتد برس عن نيلسون قوله: "لأنها عشية عيد الميلاد، كل الوفود التى كان من المنتظر حضورها تبخرت"، وأشار إلى أن فريق ناسا والمتعاقدين معه عدده أيضا قل، "لكنه سيكون هناك".

بعد تأخر سنوات، من المقرر أن يفحص ويب فى بداية الزمن، حتى وقت تشكيل النجوم والمجرات.

وتتشارك ناسا مع وكالتى الفضاء الأوروبية والكندية فى هذا المشروع الضخم.