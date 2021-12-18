جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "تايم أوت" المختص بأخبار السياحة والسفر، بداية من عام 2022 سيحصل سكان ويلز، على شجرة مجانا، يختاروها من بين 20 فصيلة مختلفة من فصائل الأشجار، وقد يكون لزوار الدولة التابعة للمملكة المتحدة الفرصة للمشاركة فى حملة زرع الأشجار غير المسبوقة بويلز.
تأتى هذه الخطوة سعيا من ويلز لتحقيق رؤيتها لزراعة 43 ألف هيكتار من الأشجار بحلول عام 2030، ومع نهاية 2021 زرع منها بالفعل ما يزيد عن 290 هيكتارا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عند زيارتك هذه الدولة فى 2022.. تحصل على شجرة مجانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.