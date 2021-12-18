عند زيارتك هذه الدولة فى 2022.. تحصل على شجرة مجانا

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "تايم أوت" المختص بأخبار السياحة والسفر، بداية من عام 2022 سيحصل سكان ويلز، على شجرة مجانا، يختاروها من بين 20 فصيلة مختلفة من فصائل الأشجار، وقد يكون لزوار الدولة التابعة للمملكة المتحدة الفرصة للمشاركة فى حملة زرع الأشجار غير المسبوقة بويلز.

تأتى هذه الخطوة سعيا من ويلز لتحقيق رؤيتها لزراعة 43 ألف هيكتار من الأشجار بحلول عام 2030، ومع نهاية 2021 زرع منها بالفعل ما يزيد عن 290 هيكتارا.