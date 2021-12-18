الخمسة بـ28 ألف دولار.. أب وأم ينجبان أطفالا بهدف بيعهم

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "ويبو الصيني"، وقع الحادث فى مقاطعة يو شمال غربى البلاد، حيث باع يانغ 5 من أطفاله مقابل 180 ألف يوان صيني، أى ما يعادل 28 ألف دولار أمريكى وفقا لوثيقة صادرة عن محكمة مقاطعة يو.

أسعار الأطفال

وخلصت تحقيقات المحكمة إلى أن الرجل وزوجته، أنجبا الأطفال بهدف بيعهم لمن يرغب فى شرائهم.

وقالت المحكمة إن المتهم باع الأطفال الخمسة، ولدان وثلاث بنات، بين عامى 2012 و2020، بمبالغ تراوحت بين 3141 دولارا و12566 دولارا.

ومن بين الأطفال الخمسة، تم بيع أربعة ثلاث بنات وولد إلى وسيط تلقى 565 دولارا لتسهيل البيع.

حكم المحكمة

وأوضحت المحكمة أن الزوجين قاما ببيع أحد الأطفال لامرأة فور ولادته، وقالت فى الحكم: "إن الأطفال الذين كان ينبغى الاعتناء بهم، والسماح لهم بالنمو فى بيئة محبة يتم استغلالهم، ومعاملتهم كسلع من آبائهم، ونظر إليهم المتاجرون الجشعون كأدوات لكسب المال، خان يانج أطفاله، وعوقب سلوكه غير الأخلاقى إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وأضافت: "بيع الأطفال من أبويهما لا ينتهك حقوق القاصرين فحسب، بل يدعم التجارة غير المشروعة بالبشر".

كما حكمت المحكمة على الوسيط المشترك فى بيع الأطفال بالسجن 7 سنوات.

وشاعت جريمة الاتجار بالأطفال فى الصين فى ثمانينات وتسعينات القرن الماضى على الرغم من القوانين الرادعة والعقوبات المشددة.