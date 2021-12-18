القمر الأصغر.. معلومات عن بدر ديسمبر قبل ظهوره اليوم: يكون مرئيا طوال الليل

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى، إن للقمر فى طور البدر تسميات مختلفة حسب وقت حدوثه من العام، ونظراً لأن مسار القمر حول الأرض ليس دائرياً تماما فإن المسافة بينه وبين الأرض ليست ثابتة، حيث يصل بعد القمر عن الأرض فى أقرب مسافة إلى حوالى 356400 كم بينما أبعد نقطة تصل المسافة إلى 406700 كم، وتسمى أقرب نقطة بالحضيض بينما تسمى أبعد نقطة بالأوج.
وأضاف، أنه عندما يحدث البدر عند نقطة الحضيض فإنه يبدو كبيراً عن المعتاد للمشاهد من على سطح الأرض ويسمى حينئذ بالقمر العملاق، وقد يحدث البدر عند نقطة الأوج فيبدو أصغر من المعتاد ويسمى عندئذ بالقمر الأصغر.
وأوضح أن البدر فى شهر ديسمبر يسمى بالقمر البارد، حيث يظهر فى ليالى ديسمبر الباردة، وفى الشهر الحالى يوافق البدر بعد غد الأحد عند الساعة 6:35 صباحا بتوقيت القاهرة.
وقال إن هذا البدر يحظى بثلاث خصائص مميزة وهى قربه من الانقلاب الشتوى مما يجعله مرئيا طوال الليل حيث يشرق مساء اليوم السبت عند الساعة 4:21 ويغرب فجر الأحد عند الساعة 6:56 ص أى أنه يمكث فى السماء حوالى 14 ساعة و34 دقيقة.
وأضاف أن الميزة الثانية لبدر ديسمبر الثانية هى وجوده عند نقطة الحضيض وبالضبط على بعد 405932 كم، فيما تعد الميزة الثالثة هى إطلاق عليه تسميتين الأولى القمر البارد (Cold Moon) والثانية القمر الأصغر Micromoon.
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