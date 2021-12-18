باب النجار مخلع.. الشرطة الأمريكية تطلب المساعدة بعد سرقة لصوص جسرا كاملا

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فى تقرير نشرته أن جسر المشاة امتد فوق نهر كوياهوغا فى حديقة بالمدينة، ولكن تمت إزالته كجزء من مشروع استعادة الأراضى الرطبة، وتم تخزينه فى حقل قريب.
ولسوء الحظ، أثناء وجوده هناك، لفت انتباه شخص سرق بعض الألواح أولاً ثم عاد ليأخذ بقية الهيكل، تاركاً الشرطة فى حيرة من سبب قيام أى شخص بسرقة جسر كامل - وماذا سيفعل به.
وقد ناشدت الشرطة المجتمع المحلى للحصول على المساعدة، والقبض على اللصوص.
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