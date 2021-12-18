بسبب ميتافيرس.. إنستجرام يلغى حساب فنانة أسترالية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة سبوتنيك، عن صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بعد 5 أيام من تغيير شركة فيسبوك اسمها إلى ميتا، اكتشفت فنانة أسترالية أن حسابها الذى يوثق ما يقرب من 10 سنوات من حياتها وعملها على إنستجرام، تم حظره لأن اسمه ميتافيرس.

وأوضحت الصحيفة أن ثيا ماى بومان وهى فنانة أسترالية تعمل فى مجال التكنولوجيا، أنشأت حساباً على تطبيق إنستجرام عام 2012 باسم ميتافيرس، واستخدمت نفس الاسم فى مجال عملها.

ووثقت الفنانة على حسابها حياتها بمدينة بريزبين التى درست فيها الفنون الجميلة، ورحلاتها إلى شنغهاى حيث أنشأت شركة الواقع المعزز التى تسمى Metaverse Makeovers.

وتلقت بومان فى الأيام التى سبقت الإعلان عن تغيير اسم الشركة رسائل من غرباء يعرضون شراء حسابها على إنستجرام، حيث كتب أحدهم على حسابها: لقد أصبحت مليونيرة الآن، فيما حذرها آخر من أن فيسبوك لن تشترى حسابها ولكنها ستأخذه منها.

وفوجئت الفنانة فى 2 نوفمبر الماضى، عندما حاولت فتح حسابها بأنه تم تعطيله، كما ظهرت رسالة على الشاشة، تقول: لقد تم حظر حسابك بسبب التظاهر بأنك شخص آخر.

لجأت بومان إلى محام لجعل إنستجرام يتحقق من هويتها، لكنها أيضًا لم تتوصل إلى حل، وبقى الوضع قائما حتى تواصلت صحيفة نيويورك تايمز مع شركة ميتا مطلع الشهر الجارى، أى بعد مرور شهر على مناشدة بومان من أجل استعادة حسابها، لسؤالها عن سبب إغلاقها للحساب.

أفاد ناطق باسم إنستجرام، بأن الحساب تمت إزالته بشكل خاطئ بسبب انتحاله هوية شخص آخر، وأنه ستتم استعادته مرة أخرى، معرباً عن أسفه لحدوث هذا الخطأ، وبعد يومين عاد الحساب للعمل من جديد بالفعل.