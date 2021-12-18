أشهرهم نيكولاس كيج.. 6 مشاهير باعوا منازلهم لسداد ديونهم

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقرير نشره موقع "therichest" فأن هناك بعض المشاهير اضطروا فى مرحلة من حياتهم إلى بيع منازلهم الفاخرة لسداد ديونهم لتكبدهم خسائر مادية، وأبرزهم الفنان العالمى نيكولاس كيج حيث صادرت إحدى البنوك بعض ممتلكاته، بالإضافة إلى اتهامه لمدير أعماله بالاستيلاء على حوالى 20 مليون دولار حتى وصل الأمر إلى محاكم كاليفورنيا مما أدى إلى خسارة نيكولاس الكثير من ثروته التى جمعها من أفلامه.

وارن ساب لاعب كرة القدم الأمريكى قصره يفقد قصره

كما سلط التقرير الضوء على فقدان وارن ساب لاعب كرة القدم الأمريكى قصره فى فلوريدا بعد بيعه فى مزاد مع 200 زوج من أحذية تابعة لإحدى العلامات التجارية التى يملكها، وذلك بعد إشهار إفلاسه لذلك اضطر لبيع قصره الذى يبلغ مساحته 10000 قدم مربع فى المزاد، وبيع بمبلغ 2.9 مليون دولار، وهو أقل بكثير من قيمته التى تبلغ أكثر من 7 ملايين دولار.

ودخل المغنى آر كيلى، السجن بتهمة الابتزاز والاتجار بالجنس، واضطر لبيع قصره فى إلينوى الذى يبلغ قيمته أكثر من 5 ملايين دولار، لكن بيع فى مزاد بمبلغ 950 ألف دولار.

عقار الممثلة كريستين بيل

وأشار التقرير إلى واقعة الحجز على عقار الممثلة كريستين بيل الذى يقع فى لوس أنجلوس والتى قالت فى إحدى الصحف إنه تبلغ مساحته حوالى 2.5 فدان بـ 3.1 مليون دولار، واستولى البنك على العقار فى أواخر يناير 2012، وهو العقار الوحيد الذى كان تملكه فى ذلك الوقت.

الممثل ستيفن بالدوين

واضطر الممثل ستيفن بالدوين إلى بيع كوخه الذى يقع فى مدينة نيويورك فى مزاد، بسبب ديوانه التى تراكمت عليه وأجبرته على بيع منزله ليسدد حوالى 800 ألف دولار لأحد البنوك، وخسر لاعب كرة القدم الأمريكى، مايكل فيك، عقاره بعد قضية مصارعة الكلاب، حيث اتهم باستخدام الكلاب فى مصارعة وعثر على 70 كلبًا فى ممتلكاته فى عام 2007، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين فى عام 2009 ، واضطر لبيعه فى مزاد ليدفع ديونه.