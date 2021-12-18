صفات برج العذراء.. بخيل ويتحمل الضغوط!

جدة - نرمين السيد - مواليد برج العذراء

ومواليد برج العذراء ما بين 23 من شهر أغسطس، إلى 22 من شهر سبتمبر، ويعد سادس برج من الأبراج الفلكية الاثنى عشر من دائرة البروج، ويحكمه كوكب عطارد، وأرقام الحظ: 5، 14، 15، 23، 32، كما يفضل مواليد هذا البرج الترابى، الألوان الفاتحة كالرمادى، والأصفر.

صفات برج العذراء

1.صادق ولا يحب الكذب.

2.صريح ولا يخذل الآخرين.

3.مخلص لمن حوله.

4.يحب الترتيب وتنسيق الأمور بعيدا عن الفوضى.

5.جسده قوى ويتمتع بالمرونة الكبيرة.

6.لديه القدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق.

7.يتحمل الضغوط فى العمل.

8.صادق فى أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير.

9.يميل إلى الوحدة؛ لشعوره بعدم الارتياح.

10. لا يثق فى الناس بسرعة ولا يرغب فى الاجتماعيات.

فيديو: توقعات الأبراج فى 2021.. العذراء: قدرة على الإنجاز وتنظيم الأولويات

أبرز عيوب برج العذراء

لبرج العذراء عدد كبير من الصفات السلبية، حيث لا يمنح الثقة الكبيرة للناس، ولا يرتاح لهم بسهولة، وهذا ما يجعل اختلاطه بالآخرين صعبا، كما أنه يفضل الوحدة، والغموض، ويميل إلى التدقيق فى جميع الأمور، كما يوجه النقد القاسى إلى الآخرين وهو ما يجعل البعض يهرب منه، كما أن ردود أفعاله سريعة.

يحرص صاحب برج العذراء، على التحفظ ويشدد على التجريب، والتأكد من صحة كل شيء، كما أنه يعتمد على العقل فى اتخاذ قراراته ويبعد عن العاطفة، مما يجعله ذلك قاسياً فى قرارته وردوده، كما يميل إلى الشعور بالإحباط بسهولة؛ بسبب أمور لا تستحق الاهتمام، كما أنه يستطيع أن ينهي الموضوع بالفشل، ولا يسعى لإكماله في حال أحسّ بأنه غير مكتمل ومثالى.

أخطاء برج العذراء

وذكر موقع "stylecaster" المتخصص، أن مولود برج العذراء عاشق للعمل ويسعى دائمًا لتحقيق المثالية فى كل شيء، ويحرص على الترتيب، ورغم ذلك فإنه يشعر بالتوتر طوال الوقت، ولا يستطيع العمل تحت ضغط، مما يترتب عليه وقوعه في بعض الأخطاء بعمله.

ويحرص مولود برج العذراء على عدم إنفاق المال، وينتقد الآخرين على إنفاقهم للكثير من المال، حيث يتسم بالبخل فى كثير من الأمور، ويحاول تنبيه الآخرين بضرورة أن ينتبوه ويدخرون الأموال أكثر ولا ينفقون منها إلا للضرورة.

حظك اليوم| بشرى سارة لأصحاب برج العذراء

عاطفة برج العذراء

يتحلى برج العذراء بالقوة والثقة بالنفس، ليتحدث عما يدور في ذهنه خلال فترة الارتباط، مما يساعده على علاج الكثير من المشاكل العاطفية التي تواجهه مع حبيبه، كما يساعد وجود كوكب نبتون فى برج الحوت على شعور برج العذراء بالشجاعة الكافية لمواجهة شريك حياته بما يدور في ذهنه، سواء بالتحدث عن المشاكل التي تواجههما خلال هذه الفترة للوصول لحل لها، أو يعترف لشخص مميز بحقيقة مشاعره تجاهه، وسوف يستمع الطرف الآخر له ويشعر بالسعادة لشجاعته وكشفه عما يدور برأسه، وهو ما يترتب عليه شعور مولود العذراء بالمزيد من الثقة.