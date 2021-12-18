مميزات برج العقرب.. يكتشفون الخيانة

جدة - نرمين السيد - صفات برج العقرب

تعد الشجاعة من أهم صفات برج العقرب، نظرا لأنه لا يخاف من التحديات التى تواجههم، فهم يتمتعون بدرجة عالية من القوّة والجُرأة كأنّ قلوبهم من حديد، كما أنهم يتميزون بالإخلاص والولاء، ويقدرّون الثقة والوفاء فى حياتهم كثيراً، لذلك هذه الصفات ملازمة لهم.

ولدى أصحاب برج العقرب، طموح عال، وميزة تنافسية تدفعهم للسعى لتحقيق هذه الطموحات، كما يعتبر من الشخصيات الغامضة ومن غير السهل كسر هذا الغموض والتسلل إلى حياته، أو التعرّف على شخصِيته الحقيقية بشكل سريع.

توقعات الأبراج فى 2021.. العقرب : زيادة المكاسب والحصول على الحقوق المتأخرة

كما يمتلك أصحاب برج العقرب، الكثير من الصفات التى تَظهر بشكل تلقائى دون الحاجة إلى بذل جهد لاكتشافها، مثل البحث عن الحقيقة، والتفكير، الغرور، كما يستمتع فى القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده.

صفات سلبية لبرج العقرب

ومن الصفات غير المحمودة لبرج العقرب، الغيرة، فقد تتملكهم الغيرة من الآخرين فى بعض الأحيان، أو الغيرة على شركائهم من الآخرين، بالإضافة إلى حُب التملّك، فهم لا يقبلون مُشاركة الأشخاص فى حياتهم مع أحد آخر أبداً.

كما يتميزون بالكتمان والغموض، فهم لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين؛ لتأمين الحماية لأنفُسهم ولحياتهم الخاصة، بالإضافة إلى حب السيطرة، فهم يُحبّون التحكُّم فى الآخرين وأن يكونوا فى موقع السُلطة، ولا يسمحوا لأحد فى التحكّم بهم أبداً.

ومن أسوأ الصفات، الانتقام، حيث لا يسمحون لأحد بأن يُسيء لهم، فلا ينسون الأذى مهما طال الوقت وسوف ينتظرون الوقت المناسب لإلحاق الأذى بمن أساء لهم.

مميزات خاصة لبرج العقرب

وأصحاب برج العقرب من الشخصيات التى تجيد التعامل مع الجميع، بالإضافة إلى اطلاعهم وثقافتهم وردودهم اللبقة التى تجبر الجميع على احترامهم، كما أنهم من الشخصيات الأكثر عملية، يهتمون بمهنتهم ويحافظون عليها ولا يتحملون أن يوجد أحد يعبث بمكانتهم.

كما يخلص أصحاب برج العقرب، فى العمل الذى يجعل منه جزء كبير من حياته، فلا تقترب نحو عمله أو تعبث به، كما أنك لو اردت التقرب من مواليد برج العقرب عليك بدعمه فى العمل والحفاظ على أن يستمر متألق فيه.

صور .. لاميتا فرنجية وصفات برج العقرب

وأبناء العقرب الأكثر امتلاكاً للذكاء والحكمة، لذا تجد غالبية مواليد برج العقرب من الرجال ذو مكانة مرموقة فى عملهم، كما أن النساء منهم تكون على درجة كبيرة من الدبلوماسية والرقى فى التعامل كما يحبون الإخلاص ويكتشفون الخيانة بسهولة.

أصحاب العقرب عاطفيون

ويعد مواليد برج العقرب، عاطفيون وحساسون للغاية، حتى لو كانوا يفضلون عدم إظهار هذا خارجيًا، فالبرج لديه إحساس عميق بالولاء وبمجرد التزامهم تجاه شخص ما فإنهم يبذلون أى جهد للوفاء بالتزاماتهم، كما أن لديهم قدرة كبيرة على الإقناع ولهذا السبب غالبًا ما ينتهى بهم الأمر بالحصول على ما يريدون دون أن يدرك أى شخص حقيقة أنهم أرادوه.