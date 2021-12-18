برج الأسد.. ملك الغرور والثقة الزائدة 

جدة - نرمين السيد - يعتبر برج الأسد من الأبراج النارية، وأصحابه من مواليد 23 يوليو حتى 22 أغسطس، كما يعد يوم الأحد، أفضل أيامه فى الأسبوع وواحد هو رقمه المفضل، والبرتقالى والأصفر، اللونين المفضلين، كما أنه البرج الخامس وهو برج ثابت رمزه فى الأبراج الصينية القرد، كما يعد زعيم بالفطرة، ويولد محملا بصفات القيادة، فلا يقبل أبدا تلقى الأوامر من الآخرين، فهو يرى نفسه دائما أهلا للقيادة والأحق بها.





مميزات برج الأسد

ويمتاز برج الأسد، بأنه ملفت للأنظار، أينما كان، كما يتمتع بجاذبية خاصة، وثقة كبيرة فى النفس، وحماسة زائدة تجذب إليه العيون، وتعتبر قوته فى أنه مبدع وعاطفى وسخيّ، وإيجابى، ويمتلك شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم.

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أسلوب برج الأسد يتمتع بالدبلوماسية فى تصرفاته، وبحسٍ عالٍ من المسؤولية، كما أنه لديه قدرته على القيادة وحبه للسيطرة، ويمتاز بالشهامة والأخلاق العالية.

ومن ضمن إيجابيّات برج الأسد، أنه إنسان طموحٌ ومتسامح وصديق مخلص ومحبب لدى الجميع، كما أنه يحترم القوّة ويمتلكها ويساعد الضعفاء، وينظر إلى المال على اعتبار أنها وسيلة للعيش الرغيد، ويحب أن ينفق على نفسه ويدلّلها، كما يدير أموره المالية باحترافية شديدة، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه، فهو قيادى، وسريع البديهة.

ودائما ما يفكر مواليد هذا البرج إلى الاستقلال، إلا أنه يٌعتقد أن مولود البرج سيقوم بعمل أى شيء لحماية أحبائهم، وهم يفخرون دوماً بأسلافهم، وأصولهم فى كل الأوقات الجيدة والسيئة، كما أن الثقة الشديدة التى يحملها مولود الأسد تدفعه باستمرار لارتكاب الأخطاء، لكنه لا يتحمل النقد بأى حال، ويدفعهم ذلك للتعامل بشكل سيء للدفاع عن أنفسهم فى كثير من الأحيان.

كما يميل هذا البرج، إلى سماع كلمات الحب والتقدير والثناء فى كثير من الأوقاف، لذلك حاول أن تمتدحه باستمرار وتسمعه كلمات الثناء والتقدير على كل ما يقدمه لك وللآخرين، فى حال تريد كسب ود هذا البرج الذى يتمتع بالثقة الزائدة.

العاطفة لدى برج الأسد

الحب لدى أصحاب برج الأسد، شيء غير أساسى، فهو يمكن أن يعيش بلا حب على الرّغم من الخيبات الكثيرة التى قد يمرّ بها، كما أنه يظهر حبه ولا يخجل منه أو الإعلان عنه، ويؤمن بالحب المثالى والخالد.

فيديو| صفات مواليد برج الأسد

والمرأة الأسد معطاءة وكريمة وعاشقة كبيرة للرجل الذى تحب، والحب بالنسبة لها من أهم ما تعيش له فى الحياة، أما الرّجل الذى تحبّه امرأة أسد هو رجل محظوظ، لأنها مخلصة ووفيّة له، أمّا الرجل الأسد فهو جذّاب جداً عندما يحب، وكريم ومخلص لمحبوبته، ويحب أن يشعر بالسيطرة على علاقتهما معا.

وظائف ناجحة لبرج الأسد

ومن الوظائف التى ينجح فيها أصحاب برج الأسد، التمثيل، والترفيه، والإدارة، والتعليم، وكذلك الوظائف التى تضعهم فى مناصب قيادية فهى تناسبهم بطبيعة فطرتهم.