كلمات إنجليزى أصلها عربى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تُعد اللغة العربية أقدم اللغات، حيث استطاعت الحفاظ على مفرداتها وقواعدها، على عكس بعض اللغات القديمة التى فقدت كثيراً من ألفاظها، وقواعدها على مر العصور، ومعظم أهل تلك اللغات لا يتكلَّمون بلُغاتهم القديمة فى وقتنا الراهن، بينما استمرت اللغة العربية لغة حية حتى الآن.





ومن الكلمات التى يعرضها "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى هى : Algebra مأخوذة من كلمة الجبر التى تعنى إعادة وصل الأجزاء المكسورة وخاصة بعلم الرياضيات. كما أوضح أن كلمة coffe أصل الكلمة فى جزيرة العرب ويطلق عليها القهوة.

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