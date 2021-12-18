شاهده الآن.. أصغر بدر فى 2021 يزين سماء مصر والوطن العربى

جدة - نرمين السيد - ويمثل أبعد وأصغر قمر بدر سنة 2021، حيث سيكون على مسافة 405.932 كيلومتر، ما يعنى بأنه أبعد بمسافة 48.470 كيلومتر عن أقرب وأكبر قمر بدر لهذا العام - البدر العملاق - فى مايو الماضى لذلك سيكون حجمة الظاهرى أصغر بحوالى 14 % وأقل إضاءة بحوالى 30 % وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، يفيد بأن القمر أشرق من الأفق الشرقى الشمال الشرقى بالتزامن مع غروب الشمس ومساره عبر السماء سيحاكى المسار الظاهرى لشمس شهر يونيو حيث يسلك المسار المرتفع حيث ستكون الشمس بعد 6 أشهر، وسيلعب القمر البدر شمال الدائرة القطبية الشمالية دور شمس منتصف الليل فى يونيو، ويحدث العكس فى خطوط العرض الجنوبية البعيدة حيث سيظل القمر البدر تحت الأفق مثل الشمس فى يونيو تماماً.

والقمر البدر سيصل إلى أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل فى كبد السماء مباشرة وسيغرب بالأفق الغربى الشمال الغربى مع شروق شمس الاحد.

واستعرض المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، 3 خصائص لهذا البدر على النحو التالى:

أولا: قربه من الانقلاب الشتوى مما يجعله مرئيا طوال الليل، ليشرق مساء السبت 18 ديسمبر عند الساعة 4:21 م ويغرب فجر الأحد 19 ديسمبر عند الساعة 6:56 صباحا أى أنه يمكث فى السماء حوالى 14 ساعة و34 دقيقة.

ثانيا: وجود القمر عند نقطة الحضيض وبالضبط على بعد 405932 كم

ثالثا: أنه يجمع فى هذا الشهر بين تسميتين الأولى القمر البارد (Cold Moon) والثانية القمر الأصغر (Micromoon).