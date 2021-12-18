مغامر فرنسى يطير فوق الأهرامات ويلمس حجارتها «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قام مغامر فرنسى، يدعى فريد فوجين، بالطيران باستخدام "بدلة مجنحة"، بمحاذاة أهرامات الجيزة ، بمسافة هى الأقرب من بين كل المغامرين المماثلين له، مستخدما تقنيات ومعدات متقدمة.





وفى مقطع فيديو جديد ظهر فريد فوجين يطير فى سماء مصر جنبا إلى جنب مع فنسنت كوتى، عضو سابق فى الفريق الوطنى الفرنسى للطيران المظلى، على بعد أمتار من أهرامات الجيزة، ويقترب بدرجة كافية من هرم "خفرع" ليلمس تقريبا حجارة عمرها آلاف السنين بيده. وبحسب "رويترز" التى نشرت مقطع الفيديو، لم يسمح بهذه القفزة إلا أن الطيارين ذوى البدلة المجنحة كانوا قادرين على أداء تقنية جديدة للارتفاع بجوار الأهرامات.

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