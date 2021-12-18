انترنت المستقبل.. سبيس إكس تطلق 52 قمرا صناعيا إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وجاء على حساب الشركة على منصة "تويتر": "تأكد نشر 52 قمرا صناعيا لستارلينك". وكانت الشركة قد أشارت قبلها بساعات قليلة إلى عودة صاروخ "فالكون 9" الذى حمل الأقمار بعد إتمام مهمته الحادية عشر.

ويخطط الرئيس التنفيذى لشركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إلى توظيف أكثر من 40 ألف قمر صناعى لنقل خدمة الإنترنت للمستخدمين على الأرض، والتى من المقرر أن تعمل قبل منتصف عام 2027.

ستارلنك، عبارة عن كوكبة من الأقمار الاصطناعية المصنوعة بواسطة شركة سبيس إكس لتوفير خدمة الاتصال القمرى بإنترنت المستقبل، وستتكون الكوكبة من آلاف الأقمار الاصطناعية الصغيرة، والمنتجة بشكل شامل، لتعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية، وتخطط شركة سبيس إكس أيضا لبيع بعض من هذه الأقمار الاصطناعية للأغراض العسكرية، والعلمية، والاستكشافية.