جدة - نرمين السيد - وأعلن المجلس المختص بسلامة الأغذية والنظافة فى بريطانيا عن فتح تحقيقًا فى واقعة تداول مقطع فيديو لـ فئران تزحف فوق صندوق معجنات "كرواسون" طازج فى السوبر ماركت الشهير شمال لندن. التقطع المقطع أحد المواطنين أثناء تجوله داخل المتجر الشهير على طريق إسيكس شمال لندن عندما اكتشف الزوار فجأة وجود الفئران. كانت الفئران تلتهم الكرواسون قبل أن يروه ويقفزوا خلف قسم الألبان، ثم اختفوا عن الأنظار، وسرعان ما انتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعى حيث عبر المشاهدون عن اشمئزازهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فئران تركض فوق مخبوزات الكرواسون وتلتهمه داخل متجر شهير (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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