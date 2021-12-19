وفاة أكبر سيدة فى الصين عن عمر 135 عاما

جدة - نرمين السيد - توفيت أليميهان سيتي، أكبر المعمرين فى الصين، يوم الخميس الماضى عن عمر ناهز 135 عاما فى منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربى الصين، وفق ما ذكرت السلطات المحلية يوم السبت.





ووُلدت أليميهان سيتي، وهى من بلدة كومشيريك بمحافظة شول فى ولاية كاشغار، فى 25 يونيو 1886، وفقا لمديرية الدعاية بالمحافظة.

أكبر المعمرين فى الصين

وفى عام 2013، تصدرت الامرأة الويغورية قائمة أكبر المعمرين على قيد الحياة فى الصين والصادرة عن الجمعية الصينية لعلم الشيخوخة وطب الشيخوخة (المعروفة سابقًا باسم الجمعية الصينية للشيخوخة).

وقال قربان نور، حفيد أليميهان سيتي، الذى اعتنى بالسيدة بينما كانت على قيد الحياة: "ماتت بسلام فى منزلي".

وحتى وفاتها، كانت الحياة اليومية لأليميهان سيتى بسيطة ومنتظمة للغاية، كانت تأكل دائمًا فى الوقت المحدد، وتحب الاستلقاء تحت أشعة الشمس فى الفناء والدردشة مع جيرانها، وفى بعض الأحيان تساعد فى رعاية أبناء أحفادها.

بلدة طول العمر

ووفقا لبيانات العام الماضي، تُعرف كومشيريك باسم "بلدة طول العمر" وتضم أكثر من 40 من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما.

ويسهم تحسن الخدمات الصحية جزئيا فى طول عمرهم، وتوفر الحكومة المحلية خدمات الأطباء المتعاقد معهم، والفحوصات الطبية السنوية المجانية، وإعانات الشيخوخة الشهرية للمسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، ارتفع متوسط العمر المتوقع لسكان شينجيانغ من 30 سنة فى عام 1949 إلى 74.7 سنة فى عام 2019.