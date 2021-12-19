وفقا للحسابات الفلكية.. 104 أيام على رمضان وأول أيامه السبت 2 أبريل

جدة - نرمين السيد - هلال شهر رمضان
وأوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.
وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 104 أيام على الشهر المعظم.
موعد بداية شهر رجب
أما عن موعد بداية شهر رجب فيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443 هجريا الموافق 2022 / 2 / 1 (يوم الرؤية).
وفلكيا ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك، تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجريا فلكيا يوم الأربعاء 2022 / 2 / 2.
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