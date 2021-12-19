حلم الطفولة ممكن يتحقق.. منزل باربى متاح للإيجار لقضاء الإجازات (صور)

جدة - نرمين السيد - ويستوعب المنزل ما يصل إلى 60 شخصًا، وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة 5700 دولار أى "4290 جنيهًا إسترلينيًا"، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو".

وتعتبر الدمية الشقراء "باربى" جزءًا من ذكريات الطفولة للكثير من الأشخاص الذين حلموا بأن يعيشوا فى منزلها المكون من قطع أثاث ذوى ألوان زاهية، وهذا الحلم يمكن تحقيقه على أرض الواقع الآن .

والمنزل مستوحى من بيت باربى الشهير، ويقع على الشاطئ، فى سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، ويوجد بداخله قطع أثاث مصنوعة من الألوان الوردية كما أن جدرانه مطلية بالألوان الفاتحة المبهجة مع مفروشات مشرقة تتوافق مع موضة التسعينيات .

ويمكن للنزلاء أن يستمتعوا بالسباحة فى المسبح وحوض الاستحمام الساخن فى المنزل، ومنطقة كرة السلة الخارجية وصالة الألعاب الرياضية المنزلية والوصول إلى الشاطئ .

وتحتوى غرفة المطبخ على قطع أثاث ملونة، كما إن جدرانها مطلية بألوان زاهية مع تركيبات قديمة مثل مصابيح الزخرفية التى تذكر كل من يشاهدها بذكريات الطفولة.