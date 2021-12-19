عنكبوت يتسبب فى إيقاف مؤتمر صحفى لمسؤول فى أستراليا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبينما كانت مسؤولة الصحة فى كوينزلاند، إيفيت داث، تعقد مؤتمرا صحفيا فى الخارج لمناقشة ضرورة امتثال الشركات لسياسات التطعيم الأخيرة الخاصة بكورونا، أشار أحد الحضور لوجود عنكبوت كبير على المنصة.

وقالت داث لما شاهدت العنكبوت: "رجاء، هل يستطيع شخص ما أن يبعد هذا العنكبوت"، حسبما ذكرت وكالة "يو بى آي" للأنباء.

وتجاوب كبير مسؤولى الصحة جون جيرارد مع الموقف، وحاول إبعاد العنكبوت ببعض الأوراق التى كان يحملها، إلى أن الأخير توارى عن الأنظار.

وأكملت داث مؤتمرها الصحفى بعد أنت قالت مازحة: "لا أحب هذا النوع من العناكب. سأواصل ولكن إن شاهده أحدكم على وجهى فليقم بتحذيري".

وواصلت قائلة: "لدينا إلى جانب إصابات كوفيد-19، عناكب خطيرة من نوع الصياد".

ورغم محاولات العثور على العنكبوت، إلا أن الأخير شوهد فى النهاية وهو يتحرك بعيدا عن المنصة، دون أن يتسبب لداث بأذى.