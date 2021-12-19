أحمد يونس يحتل صدارة تويتر.. والمتابعون: رقم واحد كالعادة

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، وقال: "#صباحنا راجع مع يونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا .. صحصح وابدأ يومك معانا حالا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معربين عن سعادتهم أثناء سماع حلقة اليوم من "صباح ومطرحك" وعلقوا: "أفضل صباح مع أفضل مذيع راديو"، "رقم واحد للأبد"، "رقم واحد كالعادة".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، والنشرة المرورية وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.