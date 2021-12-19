تيك توك يطرح خدمة توصيل طلبات الطعام للمنازل

جدة - نرمين السيد - واستهدف تطبيق "تيك توك" وراء ذلك التعاون تقديم خدمة غير مسبوقة للمستخدمين، حيث تتيح فرصة طلب الوجبات التى يشاهدونها فى فيديوهات التطبيق.

ويعمل التطبيق لطرح خدمة تسمى "TikTok Kitchen" أو ما يعرف بـ "مطبخ تيك توك"، والتى من خلالها يتم توفير الخدمة للمستخدمين عن طريق السماح بطلب الطعام أو الوجبات المفضلة التى تُقدم على فيديوهات التطبيق، وتوصيلها للمنازل.

ومن خلال خدمة "TikTok Kitchen" يتمكن العملاء من طلب الأطباق الرائجة أو الوجبات التى يتم عرضها فى التطبيق، وتوصيلها لمنزل العميل ويحصل منشىء المحتوى على نسبة من الربح مقابل طلب الوجبة.

وسيتمكن تيك توك من خلال تلك الخدمة منافسة المطاعم التقليدية، وبدأ التطبيق بالفعل الاستعداد لطرح "مطبخ تيك توك" بالولايات المتحدة فى أول مارس المقبل، وفقا لموقع "9to5Mac".

وأوضح التطبيق أن عائدات مبيعات الخدمة تتجه لدعم منشئى المحتوى الذين وضعوا قوائم رائعة للوجبات ولتشجيع المبدعين الآخرين.