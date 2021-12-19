تصميم مختلف وميزات جبارة.. مواصفات هاتف Honor X30

جدة - نرمين السيد - هواتف Honor

ويأتى هاتف Honor X30 ببعض المواصفات الجبارة التى منها شاشته، حيث يأتى بشاشة عرض مثقبة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، وبجودة + FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2388 بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

ويزود هاتف هونر الجديد بكاميرا أساسية ذات 3 عدسات فى تصميم دائرى، وتبلغ دقة الرئيسية منها 48 ميجابيكسل، متصلة بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 16 ميجابيكسل.

هاتف Honor X30

ويدعم هاتف Honor X30 تقنية الجيل الخامس 5G، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم Magic UI 5.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

كما يقترن مزودا ببطارية تبلغ قوتها 4800 ميللى أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، والتى يمكنها شحن البطارية من 0 إلى 80٪ فى غصون 30 دقيقة.

سعر Honor X30

ويتوفر الهاتف بـ 4 ألوان وهى الأسود والفضى والذهبى والأزرق، بسعر 235 دولارا أى حوالى 3600 جنيه مصرى للإصدار "6 + 128 جيجابايت"، وبـ 361 دولار أى 5600 جنيه مصر لنسخة 12 + 256 جيجابايت.