بعد واقعة تلا بالمنوفية.. إزاى تعرف الجبنة المغشوشة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتور عفاف أمين أستاذة صحة الطعام بالمعهد القومى للتغذية، إن من الضرورى للمشترى أن يكون واعيا عند شراء منتجات الألبان، بالشراء من أماكن معروفة ومرخصة وأن يقرأ المعلومات الموجودة على المنتج.





لبن بقرى طبيعى مبستر

وأضافت مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، أن الجبنة عبارة عن لبن بقرى طبيعى مبستر مع المنفحة، مؤكدة أن المواد الكيميائية مثل المواد الحافظة والتى تستخدم فى بياض الجبن خطر على صحة الإنسان، لأن الأماكن غير المرخصة تستخدم مواد كيميائية تجارية من النوع الرخيص الذى يسبب سرطانات.

الملح والفلفل الأسود يتم غشهما

وأوضحت أن الأماكن غير المرخصة لا تستطيع معرفة تاريخ الصلاحية وطريقة التخزين والمكونات وكيفية الاستفادة منها والطاقة المنتجة، داعية المستهلك إلى قراءة ما يكتب على المنتج بحرص شديد.

وتابعت: "كل حاجة فى مصانع تحت بير السلم فيها غش، والجبنة المبشورة فيها عك وتباع تحت أى مسمى غريب"، واستطردت: "حتى الملح والفلفل الأسود يتم غشهما".

مصنع تلا لإنتاج الجبن المغشوش

تمكنت الأجهزة التنفيذية فى محافظة المنوفية من ضبط 37 طن جبن غير صالح للاستهلاك الآدمى، داخل مصنع بقرية "سماليج"، التابعة لمركز تلا، وهى أكبر ضبطية من نوعها، بمشاركة عدد من الجهات، من بينها مفتشى الصحة بتلا، ومفتشى وزارة التموين، ومسؤولى مجلس مدينة تلا.

وأكدت مدير الإدارة الصحية بتلا، أن المواد المستخدمة فى صناعة الجبنة كانت دهانات حوائط، ومكونات أخرى مجهولة المصدر، موضحةً أن هذا النوع من الجبنة يتم تصديره للخارج.