 نصائح خلال القيادة أثناء الطقس السيئ 

جدة - نرمين السيد - ولتفادى مخاطر الحوادث خلال الطقس السيئ يقدم دوت الخليج نصائح للسائقين :

1- الحفاظ على مسافة كافية

ضرورة ترك مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامك لتفادى أي تصادم أو توقف مفاجئ.

2- الحذر عند استخدام المكابح

ضرورة الحذر عند استخدام المكابح بسبب الأرض التى غالبا ما تكون زلقة مع الأمطار.

3- السير منتصف الطريق

يجب على السائق أن يحاول الالتزام بالسير في منتصف الطريق حيث تكون فى الغالب تجمعات المياه أقل.

4-اتباع السيارة الأمامية كدليل

فى وقت انعدام الرؤية بسبب الأمطار أو الشبورة أو الرياح المحملة بالأتربة يجب على السائق أن يتلمس الطريق من خلال اتباع السيارة التي تسير أمامه كدليل له.

5- الالتزام بالسرعة المقررة

مع الطقس السيئ يجب لالتزام بالسرعة المقررة والبعد عن أى مجازفة بتخطى السرعات المقررة فى ظل أرض زلقة.

6- التأكد من ميكانيكية السيارة

مع الطقس السيئ لا تغامر بتعرضك لأى أعطال فيجب الحذر والتأكد من فاعلية ميكانيكا السيارة.