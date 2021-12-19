أطعمة ومشروبات تساعد على التدفئة فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - يحتاج الجسم إلى أطعمة توفر له الدفء فى ظل انخفاض متوقع كبير فى درجات الحرارة، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان رسمى، أن طقس غدًا الإثنين يشهد انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، كما أنه من المنتظر أن يكون هناك نشاط للرياح من الشمال حتى شمال الصعيد، إلى جانب سيناء وجبال البحر الأحمر، وتتراكم الثلوج على مترفعات وسط وجنوب سيناء.





ويقدم "دوت الخليج"، بعض الأطعمة التى تساعد الجسم على الدفء:

1- البطاطا:

تساعد البطاطا على توفير الدفء للجسم حيث تحتوى على سعرات حرارية عالية وتكسب الجسم الحرارة اللازمة للتدفئة وتمنحه الطاقة المطلوبة فى ظل أجواء شتوية باردة، علاوة على احتوائها على فيتامين أ، ولكن يجب الحذر من تناولها بكثرة حتى لا يزيد وزنك.

2- حمص الشام:

مشروب حمص الشام، يعد من أهم المشروبات التى تساعد الجسم على التدفئة فى ظل انحفاض درجة الحرارة، كما أنه يحتوى على عديد من الفوائد الصحية، حيث يمد الجسم بالبروتين ويعمل على انخفاض مستوى السكر فى الدم.

3- السحلب:

السحلب من أهم المشروبات التى تعتمد عليها الأسرة المصرية للحفاظ على الدفء فى الشتاء، كما أنه من الوجبات الغذائية الغنية بالكالسيوم والفسفور، إضافة إلى فيتامين ب12 وفيتامين د، وهو مكون من الحليب والسكر والنشا فيمد الجسم بقيم غذائية كاملة ويمنح الشعور بالشبع، ويساعد على زيادة معدل حرق الدهون، ما يشعر الجسم بحرارة أعلى.

4- الكركم:



الكركم هو أحد أنواع التوابل التى تستخدم للوقاية والشفاء من أمراض نزلات البرد وغيرها، لأنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة فى تركيباته، كما أنه يساعد على امتصاص الرطوبة من الجسم.

5- الفلفل الحار:

يساعد الفلفل الحار على الحفاظ على تدفئة الجسم، مع الأجواء الباردة حيث يحتوى على مركبات تساعد فى الحفاظ على تدفئة الجسم، وكذلك يسكن الآلام فى حالة إصابتك بنزلات البرد والأنفلونزا



6- الشاى بالزنجبيل:

الشاى بالزنجبيل من المشروبات الهامة فى الشتاء، إذ يحتوى الزنجبيل على خصائص حرارية فى تركيبته تبقيك دافئًا، وكذلك يعمل على تدفق الدم لأجهزة الجسم.