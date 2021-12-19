5 نصائح عن تسلق جبل سانت كاترين فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وفى التقرير التالى يستعرض "دوت الخليج" بعض النصائح التى يجب اتباعها:

إحضار الماء الساخن

يجب إحضار الماء الساخن المغلى ووضعها بزجاجات تحتفظ بدرجة حرارتهم، للاستفادة منها عند الشعور بالبرودة، لذلك ينصح بإحضار 3 لترات، بالإضافة للسوائل الأخرى من ماء وعصائر للحد من الشعور بالعطش.

تناول وجبة الإفطار قبل التسلق

يجب تناول وجبة الإفطار، قبل التسلق لأنك ستحرق الكثير من السعرات الحرارية فى هذه الرحلة، لذلك لايفضل بتناول وجبة صغيرة من الطعام، حتى تعزز من عملية ولادة الحرارة بالجسم وتساعد على الشعور بالدفء.

تسلق الجبل مع ذوى الخبرة

يجب اصطحاب ذوى الخبرة فى مجال تسلق الجبال، في الشتاء لأنهم على دراية كافية بحسن التصرف فى مختلف الأمور المتعلقة بالتسلق.

تأجيل تسلق الجبل فى حالة سوء الطقس

يجب متابعة حالة الطقس جيداً قبل التفكير فى تسلق الجبل، وعند التأكد من سوء الطقس واحتمال حدوث تغيرات شديدة فى اتجاه الرياح، أو سقوط ثلوج، يجب تأجيل الرحلة لوقت آخر، واختيار طقس هادئ ومشمس للقيام بالرحلة.

التسلق فى الصباح الباكر

يتميز فصل الشتاء بقلة ساعات الصباحية، وطول الظلام، لذلك يفضل تسلق الجبل فى الصباح الباكر، لتجنب حلول الظلام، مما يمنحك المزيد من الوقت لإكمال التسلق والعودة قبل غروب الشمس.

ارتداء الملابس الثقيلة

يجب ارتداء الملابس الثقيلة قبل تسلق الجبل، لتجنب برودة الطقس، مع إرتداء القفازات، والقبعات، والقناع أو نظارات واقية للتزلج عند الحاجة.



