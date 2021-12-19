الإفتاء تنشر دعاء الرياح كما ورد عن الرسول

جدة - نرمين السيد - نشرت دار الإفتاء المصرية، دعاء الرياح، عبر صفحتها حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فى الطقس السيئ الذى تتعرض له البلاد، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلو متر فى الساعة.





وكتبت دار الإفتاء : "كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ : «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ» رواه مسلم. وكانت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أن البلاد تتعرض لمنخفض جوى قادم من البحر المتوسط، لافتة إلى أن هذا المنخفض يؤثر علينا بقيم ضغطية منخفضة، وبالتالى يعمل على تأثر البلاد برياح جنوبية غربية، ويتسبب أيضًا في نشاط للرياح ويعمل على جلب رمال مثارة وأتربة من الصحراء الغربية، وتتراوح سرعتها من 40 إلى 70 كيلومتر في الساعة، وتؤثر على كافة المناطق والسواحل الشمالية، والقاهرة، ومدن القناة، وأيضًا سيناء.

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