تجنب الخروج من المنزل.. 5 تحذيرات من «الصحة» لمواجهة الطقس السيئ اليوم وغدا

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين، للمساهمة فى حمايتهم من المضاعفات الصحية، الناتجة عن التقلبات الجوية، مؤكدًا أنه ينبغى على المواطنين الأكثر عرضة للمشكلات الصحية مثل مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات فى الشّعب الهوائية، تجنب الخروج من المنزل إلا فى حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الثقيلة.





وشدد "عبدالغفار" على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل فى وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس فى الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة. وأضاف أنه يجب شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر فى اليوم، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول وجبات صحية متوازنة، خاصة الأطعمة التى تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E، وكذلك الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، وشرب السوائل الدافئة، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من الراحة والنوم ما لايقل عن 7 ساعات. ونصح "عبدالغفار" بضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، كما يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية فى مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب، مؤكدًا ضرورة سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو استشارة الطبيب المختص فى حالة الشعور بأى أعراض مرضية أو تنفسية.

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