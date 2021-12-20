تعرف على دعاء المطر وفضله.. وقت فاصل للاستجابة

جدة - نرمين السيد - ونشر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، دعاء المطر طالبا من المواطنين إكثار ترديده لأنه مستجاب الدعاء، قائلا: كان سيدنا رسول الله ﷺ إذا رأى المطر قال: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»، أي: اللهم اجعله مَطَرَ خَيرٍ وبَرَكَةٍ ينتفع به الناس، لا مَطَرَ نِقمَةٍ وعَذاب.

وأوضح أن وقت سقوط المطر، وقت فاصل من أوقات الاستجابة للدعاء، فعن سهل بن سعد، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر".

سقوط أمطار على القاهرة والجيزة

وتساقطت أمطار متوسطة على عدد من مناطق القاهرة والجيزة، منذ قليل، مع برودة فى الجو وخلو فى الشوارع.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد نشرت صورة لآخر مخرجات الأقمار الصناعية التى تشير إلى تكون السحب على القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وأكدت أن محافظات الدلتا تكون الأمطار فيها متوسطة تغزر أحيانا، أما الإسكندرية وشمال الدلتا تكون متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد.

الطقس الآن فى المحافظات

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن في هذه الساعات يشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن المحافظات تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة (الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغريبة)، ومن المتوقع أن تصل الى القاهرة خلال وقت قليل.

كما يستمر نشاط الرياح خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء الشمالية.

وقررت 10 محافظات تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وتحسبا لأى ظرف طارئ أو سيول قد تحدث.

نصائح لمواجهة الطقس

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين أبرزها:

- غلق الشبابيك جيدًا وعدم فتحها خاصة فى الليل.

- ارتداء الملابس الثقيلة وعدم التخفيف فيها.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة الأطفال.

- الابتعاد عن البالوعات فى الشوارع.