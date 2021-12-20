أبرزها الابتعاد عن الأثاث.. 7 نصائح لتجنب مخاطر الدفاية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت النصائح التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكى لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد، وعدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

كما نصح بتجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد، وأن يراعى فصل التيار الكهربائى عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الى الدرجة المطلوبة خصوصًا أثناء النوم، وعدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس، وعدم وضع الدفايات على قطع الأثاث "الخزانات – الطاولات" القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

يذكر أن الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدأت من اليوم، حيث نشهد حاليًا نشاط للرياح على عدد كبير من مناطق الجمهورية، وانخفضت الرؤية بسبب الرمال والأتربة خصوصًا على الطرق السريعة والصحراوية.

وأضافت إيمان شاكر، مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، أن موجة الأمطار بدأت على السواحل الشمالية، وستزيد خلال الساعات المقبلة لتكون غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وسقوط حبات البرد.

وأوضحت أن الأمطار ستصل إلى محافظات الوجه البحرى مساء اليوم وتمتد للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة، وستستمر الأمطار متوسطة الشدة غدا على القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وستسجل الحرارة على القاهرة الكبرى الليلة 7 درجات، وعلى وسط سيناء وسانت كاترين إلى 2 تحت الصفر، وهو ما يؤدى إلى تكون الثلوج هناك.

ولفتت إلى أن التحسن فى الأحوال الجوية سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، مع استمرار الأمطار على السواحل الشمالية، داعية كبار السن والأطفال ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة وارتداء الكمامة لأصحاب الأمراض التنفسية والقيادة بحرص.