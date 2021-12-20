الحفاظ على رسائل واتساب المهمة.. تقرير يكشف طريقة ذكية

جدة - نرمين السيد - وقال الموقع: "للحفاظ على مسار رسائل WhatsApp المهمة، فهناك خاصية تتيح تخصيص عنوان أو كلمة مرور، أو أى معلومات مهمة أخرى قد تكون أرسلها لك الأصدقاء والعائلة".

وأضاف: "تتضمن هذه الميزة والتى تسمى "الرسائل المميزة بنجمة"، أنك لن تضطر إلى فقد أى رسائل مهمة فى مجموعة من النصوص الأخرى".

الحفاظ على رسائل واتساب

وتابع "ذى صن": "تتيح لك هذه الميزة وضع علامة على نصوص معينة يمكنك بعد ذلك الانتقال إليها، وعرضها فى قسم الرسائل المميزة بنجمة فى التطبيق".

واستطرد: "ولوضع إشارة مرجعية على نص، اضغط باستمرار على الرسالة واضغط على "نجمة" فى القائمة المنسدلة، سيؤدى هذا إلى حفظه تلقائيًا فى ذاكرة التخزين المؤقت للرسائل المميزة بنجمة، والتى تخزن جميع رسائلك المميزة بنجمة فى مكان واحد، ويمكنك إلغاء نجمة رسالة بتكرار العملية نفسها".

وأشار الموقع إلى أن هناك طريقتين يمكنك من خلالهما الوصول إلى رسائلك المميزة بنجمة.

الطريقة الأولى

افتح تطبيق WhatsApp وافتح الدردشة.

اضغط على اسم الدردشة الفردية أو الجماعية فى الجزء العلوى من شاشتك.

اضغط على الرسائل المميزة بنجمة.

الطريقة الثانية

انتقل إلى إعدادات واتساب ثم الرسائل المميزة بنجمة.

ويؤدى النقر فوق الرسالة المميزة بنجمة إلى إعادتك إلى تلك النقطة المحددة فى الدردشة، حتى تتمكن من التحقق من سبب إرسالها ومتى تم إرسالها.

النسخ الاحتياطى فى واتساب

ويمتلك WhatsApp بالفعل نظامًا لضمان عدم فقد أى رسالة أبدًا.

وتقوم أداة النسخ الاحتياطى الخاصة به تلقائيًا بحفظ كل رسالة ترسلها إلى ذاكرة موبايلك، ومع ذلك فإن نظام الرسائل المميزة بنجمة مختلف، لأنه يتيح لك اختيار نصوص معينة لحفظها.