غرائب وعجائب.. ولادة عجل برأسين فى البرازيل (صورة)

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة ديلى ستار البريطانية أن العجل وُلد فى مزرعة فى بلدية نوفا فينيسيا البرازيلية، بولاية إسبيريتو سانتو، ولكنه غير قادر على الوقوف أو تناول الطعام بشكل طبيعى.

ولفتت إلى أن "ديلى بوساتو" نجل مالك العجل، أخبر وسائل الإعلام المحلية أن "العجل" يعيش فى مزرعة الأسرة، ويواجه صعوبة فى الرضاعة من والدته ويحتاج إلى الرضاعة من الزجاجة.

ولادة عجل برأسين

وأضاف: "العجل الغريب لا يمكنه النهوض، لأنه لا يستطيع الوقوف، ويجب إطعامه من الزجاجة، وأسرتى سعت للحصول على رأى خبير من طبيب بيطرى، حول السبب الذى يمكن أن يؤدى إلى ولادة العجل برأسين".

وتابع بوساتو: "لقد تحدثنا إلى بعض الأطباء البيطريين، لكن لا أحد لديه أى إجابات عما إذا كان سينجو أم لا، ففى الوقت الحالى، إنها مجرد مسألة انتظار ورؤية ما سيحدث".

جديربالذكر، أن هذه ليست الحالة الأولى لولادة عجل برأسين، فهناك حالات مماثلة حول العالم، وأبرزها ولادة عجول متحولة برأسين وستة أرجل وذيلان فى تركيا الشهر الماضى.