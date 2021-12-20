جدة - نرمين السيد - وتمكن علماء وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مؤخرا بفضل مهمة "جونو" من تسجيل صوت المجال المغناطيسى لقمر المشترى والذى يعرف باسم "جانيميد". ويكشف المقطع الصوتى تغييرا حادا فى نشاط المسبار بعد دخوله فى الغلاف المغناطيسى لـ"جانيميد"، حسبما ذكر موقع "CNET" المتخصص بالأخبار العلمية والتكنولوجيا. وتم تشكيل المقطع من تحويل الترددات الكهربائية والمغناطيسية إلى نطاق الترددات المسموعة. ويهيمن الغلاف المغناطيسى لكوكب المشترى على أقماره، علما أن "جانيميد" هو القمر الوحيد فى النظام الشمسى الذى يمتلك مجالا مغناطيسيا، وهو ما يرجع إلى قلبه الحديدى السائل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليست هادئة.. ناسا تنشر تسجيلا صوتيا لقمر المشترى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.