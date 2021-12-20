يخون امرأته فالتقطته الكاميرات.. سيدة تنشر خيانة زوجها على تيك توك

جدة - نرمين السيد - وحسب التفاصيل التى ذكرتها صحيفة "صن" البريطانية، فقد نشرت سيدة مقطع فيديو لزوجها على "تيك توك"، قالت فيه إنه يخونها.
وأوضحت السيدة الضحية أن زوجها تهرب من رحلة عائلية خططت لها بحجة أنه مريض، إلا أن الكاميرا التى ثبتها الزوج بنفسه أمام الباب، المتصلة بالإنترنت، كشفت أمره.
تفاصيل الواقعة
والتقطت الكاميرا الرجل وهو يقبّل امرأة أخرى ليودّعها على ما يبدو، قبل أن تستقل سيارة تنتظرها.
وظهرت هذه اللقطات على هاتف الزوجة التى ذهبت فى رحلتها من دون زوجها، عبر تطبيق متصل بالكاميرا يمكنه عن بُعد تتبع أى حركة قرب باب المنزل.
ونشرت الزوجة مقطع القبلة على "تيك توك"، قائلة: "لقد قبّلها (عشيقته) أمام الكاميرا التى ثبتها بنفسه".
وحقق مقطع الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة، مع تعليقات ساخطة على الزوج الخائن، وأخرى ساخرة من الطريقة التى أظهرت حقيقته.
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