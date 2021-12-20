مع اقتراب طرحه.. مواصفات هاتف هواوى الجديد القابل للطى

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جدة - نرمين السيد - هواتف هواوى
وبطرح هواوى لهاتفها الجديد "Huawei P50 Pocket" تتمكن من منافسة غيره من الهواتف التى منها "Galaxy Z Flip" والذى يعتبر الأفضل على الإطلاق.
ويمكن لهاتف هواوى الجديد طيه للنصف، ولكن سيكون حجمه أكبر من هاتف Galaxy Z Flip 3.
هاتف Huawei P50 Pocket
ويتميز هاتف "Huawei P50 Pocket" بحجم الشاشة المرنة الداخلية للجيب والتى تبلغ قياسها 6.85 بوصة، بينما الشاشة الخارجية له ذات 1 بوصة، بالإضافة إلى تميزه بتصميمه الذى يأخذ شكل دائرى.
ويتوفر بالهاتف نظام الكاميرا الثلاثية، وعدسة تليفوتوجرافية، كما سيأتى مجموعة متنوعة من التصاميم والألوان الفاخرة التى تميزه بين غيره من الهواتف وتزيد من أناقته.
صور Huawei P50 Pocket
ونشرت مجلة "Harper’s Bazaar" بالصين مجموعة من الصور لهاتف Huawei P50 Pocket، الذى يتميز بشكله وتصميمه الجذاب.
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