لهدف غريب.. فيل يثير الذعر فى الصين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتفاجئ سكان مدينة بوير جنوب مقاطعة يونان الصينية، باقتحام فيل محطات التفتيش الحدودية، ما أثار الذعر فى تلك المنطقة.

ووجد سكان المدينة فيل برى يقتحم نقطة التفتيش الحدودية منجكانج فى مدينة بوير بمقاطعة يونان جنوب غربى الصين، بحثا عن الطعام.

وبعدها لاحظوا أنه دخل ليأخذ طعامه الذى يشبه قصب السكر، والتى لم تعد هى المرة الأولى خلال العام الجارى، ما قاله ضابط فى محطة يانجياو الفرعية فى محافظة جيانجتشج.

وأشار الضابط لموقع "CGTN" الصينى إلى: "أن المثير للقلق هو أن الفيل ظهر فى الليل وكان من الصعب رؤيته برغم حجمه"، لذا يجب على أفراد الدوريات المراقبة لتعزيز التواصل والتعاون مع تذكير المشاة بأخذ زمام المبادرة للتحايل على الأفيال.

وأضاف الضابط أن الإدارات المعنية بمحافظة جيانجتشنج جهودها لمراقبة أنشطة الأفيال لمنع حدوث صراعات بين الأفيال.