أحمد يونس لمتابعيه: صباحك ومطرحك رفيقك الصباحى فى البرد

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد يونس لمتابعيه عبر صفحته على "تويتر" مع بداية حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك": "صباح البرد.. صباحك ومطرحك هيكون رفيقك الصباحى فى البرد النهاردة وهيخليك تعيش أحلى مود وتبدأ يومك بسعادة".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج الذى أطلقه أحمد يونس "#وانا فى طريقي مع يونس"، وغردوا عبر حساباتهم على تويتر وقالوا: "صباح الخير فى أفضل وقت"، "نرجع بقى لمودنا العظيم من تانى وده كمان لغاية 10 الصبح مع أحمد يونس"، "عندكوا مذيع يعملكوا مود عظيم".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.