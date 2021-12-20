ثلوج وأمطار وبرودة وفرصة لهذه الأبراج قبل بدء الشتاء

جدة - نرمين السيد - فصل الشتاء

يعتبر اليوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر هو آخر يوم فى فصل الخريف، ليبدأ غدا فصل الشتاء وفقا للحسابات الفلكية.

ويفصلنا ساعات معدودة عن بداية فصل الشتاء، ولكنه أراد توديع الخريف بطقس بارد وسقوط أمطار وثلوج على معظم المحافظات.

بدء الشتاء

ووفقا للحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك فى 2021، توصلوا إلى أن الشتاء يبدأ فى 21 ديسمبر ويستمر لفترة 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

كما ينتهى فصل الشتاء فلكيًا فى يوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس القادم من عام 2022، ليبدأ الربيع فى 21 مارس المقبل.

أجواء الشتاء

ومع بداية فصل الشتاء، يتسم بالعديد من الصفات التى جعلته من الأشهر المفضلة للكثير بسبب أجوائه التى منها:

-انخفاض درجة حرارة الطقس خلال أيام الشتاء سواء صباحا أو مساء.

-زيادة احتمالية سقوط الأمطار على مختلف أنحاء البلاد سواء خفيفة أو غزير.

-سقوط الثلوج فى معظم المناطق، مما يشعرون بأنهم يعيشون أجواء أوروبا فى مصر.

-حدوث البرق والرعد.

سبب حب الشتاء

ويعشق الكثير أجواء الشتاء الباردة التى تعد من أفضل الأوقات التى يقضونها طوال السنة، بسبب ما يرونها بأنها أيام هادئة متأثرة بأجواء الطبيعة المتقلبة سواء أمطار أو ثلوج أو انخفاض فى حرارة الطقس، وهى تلك الأجواء التى تجعلهم يقضون الشتاء وكأنه بأوروبا.

ويندفع البعض وسط تلك الأجواء بممارسة الأشياء التى يشبهها البعض بـ "الجنان" مثل السير تحت الأمطار، وتناول الآيس كريم خلال الأيام الباردة، والاستمتاع بممارسة رياضة الجرى أو المشى فى أجواء الشتاء وغيره.

كما نجد بعض الفتيات تميل إلى فصل الشتاء بسبب ملابسه الأنيقة التى تزيد من تألق وجاذبية مرتديته وسط تلك الأجواء، أو لأجل الاستمتاع بهدوء الشتاء من خلال قراءة الكتب أو الجلوس وسط أجواء عائلية لمشاهدة تلفاز أو تناول الأطعمة وغيره من الأنشطة.

أبراج تعشق الشتاء

وبسبب تميز فصل الشتاء بالهدوء والسكينة، يوجد بعض الأبراج التى يستمد أصحابها طاقتهم من تلك الأجواء والتأثر بها ليصبحوا أكثر نشاطا وحركة، ومنها:

-برج الثور:

يتميز مواليد برج الثور بالنشاط والإبداع خلال فصل الشتاء، لعشقهم لأجواء الشتاء الباردة والاستعانة بالملابس التى تناسب طبيعتهم.

-برج السرطان:

يعشقون قضاء أجواء الشتاء الممطرة بالخروج لمشاهدة الأفلام فى السينمات، حيث يمدهم فصل الشتاء بطاقة الحب والإبداع.

-برج الأسد:

بالرغم من أن مواليد برج الأسد يحبون فصل الصيف، ولكن فصل الشتاء يمد هؤلاء بالطاقة والإبداع.

-برج الجدى:

يمنح فصل الشتاء لمواليد برج الجدى فرصة مثالية للتأمل وإنشاء أهداف جديدة، ويجعله أكثر تألقًا وازدهارًا والتفكير بطريقة متعمقة ومثالية.