«حالة جديدة» تعرف على موضة وألوان شتاء 2022

جدة - نرمين السيد - وأشارت هند جاد أن نفسية الفرد تحتاج إلى الاهتمام بها لأجل استقبال عاما جديدا بصدر رحب ونفسية سوية.

وتحدثت بوسى عن أبرز ألوان الملابس فى الشتاء، مشيرة إلى أنها يضفى عليها طابع مبهج بسبب الانفتاح الذى حدث بعد انتشار كورونا، للتأثير فى نفس الأفراد واستعادة الفرحة والقوة والنشاط خلال شتاء 2022 لتعويض الانغلاق والاكتئاب الذى شهده عام 2021 بسبب كورونا.

ولفتت أن الألوان التى تسيطر على الشتاء تتشابه مع ألوان الصيف والربيع المبهجة التى منها الفوشيا والأحمر والفسفورى، وغيره من الألوان الفاتحة.

أما عن حديثها عن البوت الطويل الذى يصل للركبة، كشفت أنه يتناسب مع الأفراد ذات القوام الطويلة والأرجل الرفيعة، ولكن يمكن لغير ذلك ارتدائه من خلال الاستعانة ببنطلون نفس لون البوت.

وأضافت بعض القطع الأساسية الواجب توافرها فى خزانة أى فتاة فى شتاء 2022، ومنها المعاطف ذات الألوان الفاتحة حتى تواكب الموضة مثل الأخضر أو الفوشيا أو الأزرق، أو المطبوع سواء برسمة الحمار الوحشى أو التايجر أو جلد التمساح، حيث يمنح مرتديه مزيد من الأناقة والشياكة.

وبالنسبة للإكسسوارات تنتشر موضة الشالات والقبعات التى يصعب الاستعانة بها فى الصيف، ولكن الحُلى والقلائد لا يوجد فرق بين الصيف والشتاء فيما عدا "اللولى والخرز الملون".