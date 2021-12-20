- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - فيفو
وأوضحت الشركة أنها تسعى لطرح هاتف "iQOO U5" خلال الأسابيع المقبلة بمواصفات وسعر يناسب فئة الشباب.
هاتف iQOO U5
ويأتى هاتف "iQOO U5" بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.58 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، بالإضافة إلى تمكنه من مقاومة المياه والغبار.
وبزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، تبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، ومستشعر ذات دقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى وتصل دقتها لـ 8 ميجابيكسل.
مواصفات هاتف iQOO U5
ويقترن بالهاتف بطارية كبيرة ويبلغ حجمها حوالى 5000 ميللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.
ويُدعم الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.
سعر هاتف فيفو
ومن المتوقع أن يصل سعر هاتف فيفو الشبابى "iQOO U5" حوالى 4 آلاف جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف «iQOO U5».. بمواصفات وسعر مناسب للشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.