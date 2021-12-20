هاتف «iQOO U5».. بمواصفات وسعر مناسب للشباب

جدة - نرمين السيد - فيفو

وأوضحت الشركة أنها تسعى لطرح هاتف "iQOO U5" خلال الأسابيع المقبلة بمواصفات وسعر يناسب فئة الشباب.

هاتف iQOO U5

ويأتى هاتف "iQOO U5" بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.58 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، بالإضافة إلى تمكنه من مقاومة المياه والغبار.

وبزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، تبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، ومستشعر ذات دقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى وتصل دقتها لـ 8 ميجابيكسل.

مواصفات هاتف iQOO U5

ويقترن بالهاتف بطارية كبيرة ويبلغ حجمها حوالى 5000 ميللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

ويُدعم الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

سعر هاتف فيفو

ومن المتوقع أن يصل سعر هاتف فيفو الشبابى "iQOO U5" حوالى 4 آلاف جنيه مصرى.